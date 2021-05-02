После рейда со служебными собаками по стройкам Пушкинского района составлено 30 протоколов для мигрантов

Вагончик-бытовка мигрантов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вагончик-бытовка мигрантов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Пушкинском районе Петербурга правоохранители провели рейд на территориях строительных площадок, в результате которого составлено около 30 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники МВД вместе с полицейскими-кинологами провели профилактический рейд на строительных площадках. Оказалось, что на объектах трудились десятков мигрантов из Средней Азии. На этой же территории они и жили.

Цель полиции была проверить верно ли соблюдаются нормы миграционного законодательства. Сообщается, что правоохранители проверили документы у 75 иностранных граждан.

Тем временем инспектора-кинологи с собаками осмотрели несколько десятков вагончиков-бытовок на предмет нахождения там запрещенных веществ.

Таким образом, в результате досмотров было составлено примерно 30 протоколов о нарушении миграционных норм.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что после рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных граждан поехали в полицию.