После рейда со служебными собаками по стройкам Пушкинского района составлено 30 протоколов для мигрантов

В Пушкинском районе Петербурга правоохранители провели рейд на территориях строительных площадок, в результате которого составлено около 30 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники МВД вместе с полицейскими-кинологами провели профилактический рейд на строительных площадках. Оказалось, что на объектах трудились десятков мигрантов из Средней Азии. На этой же территории они и жили.
Цель полиции была проверить верно ли соблюдаются нормы миграционного законодательства. Сообщается, что правоохранители проверили документы у 75 иностранных граждан.
Тем временем инспектора-кинологи с собаками осмотрели несколько десятков вагончиков-бытовок на предмет нахождения там запрещенных веществ.
Таким образом, в результате досмотров было составлено примерно 30 протоколов о нарушении миграционных норм.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что после рейда из съемных квартир Василеостровского района 45 иностранных граждан поехали в полицию.