После стрельбы из окна на Сестрорецкой госпитализировали мужчину

После стрельбы из окна на Сестрорецкой госпитализировали мужчину
Один из жильцов дома сообщил в полицию о стрельбе во дворе. Фото: google.maps

В Петербурге задержаны мужчина и женщина, открывшие стрельбу из окна дома в Приморском районе. Есть пострадавший.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось вечером 5 мая на улице Сестрорецкая, 2. Один из жильцов дома сообщил в полицию о стрельбе во дворе.

Прибывший наряд установил, что неизвестные открыли стрельбу из окна дома. Травму получил 57-летний петербуржец. Его доставили в больницу с ушибленной раной головы. После оказания помощи его отпустили.

Полицейские быстро нашли злоумышленников. Ими оказались 39-летний мужчина и 34-летняя женщина. У пары при себе была пневматическая винтовка «Байкал» с оптическим прицелом.

Их доставили в отдел, где был составлен протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле.

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