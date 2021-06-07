В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй

Слова президента России Владимира Путина о дальнейшей судьбе империй заставили задуматься официального представителя МИД Китая Ван Вэньбинь.

Представитель МИД считает, что на рост или упадок держав будут влиять не только их действия, но и отношения к ним других стран, сообщает «Синьхуа». Эти факторы, по мнению Вэньбиня, играют важную роль в пути всего человечества.

Он признался, что обратили внимание на слова Путина, ведь они действительно заставляют задуматься. Сегодня мир постоянно меняется, считает Вэньбинь. Как государства относятся к другим, будет в сильной степени определять будущее и судьбу человечества, заявляет он.

Официальный представитель МИД Китая объяснил, что Китай всегда считал недостойным для ведущих государств нападение на другие страны, вмешательства во внутренние дела других государств, демонстрацию военной силы и запугивание. Он считает, что им нужно брать на себя больше ответственности и вносить больший вклад в поддержание международной стабильности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп заподозрил Россию и Китай в «открытой насмешке» над Байденом.