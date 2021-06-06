Трамп заподозрил Россию и Китай в «открытой насмешке» над Байденом

Трамп заподозрил Россию и Китай в &#171;открытой насмешке&#187; над Байденом
Дональд Трамп сделал заявление во время выступления в Северной Каролине. Фото: скриншот twitter.com

Глава России Владимир Путин насмехается над американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

По его словам, над главой Соединенных Штатов «открыто насмехаются» также представители на переговорах от Китая.

«Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», — приводят слова Трампа «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа. Сейчас тоже действуют ограничение аккаунта YouTube Трампа. Политик не может опубликовать там новые видео с начала года. В марте гендиректор YouTube отметила, что ограничения на снимут после того, как сервис увидит снижение подстрекательства к насилию.

владимир путин Джо Байден дональд трамп


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД
Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются ...
В Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность
Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике ...
Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие ...
В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй
Британских солдат высадили из поезда у российско-эстонской границы за пьянство
Евро-2020: как добраться до стадиона в Петербурге бесплатно