Трамп заподозрил Россию и Китай в «открытой насмешке» над Байденом

Дональд Трамп сделал заявление во время выступления в Северной Каролине. Фото: скриншот twitter.com

Дональд Трамп сделал заявление во время выступления в Северной Каролине. Фото: скриншот twitter.com

Глава России Владимир Путин насмехается над американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

По его словам, над главой Соединенных Штатов «открыто насмехаются» также представители на переговорах от Китая.

«Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», — приводят слова Трампа «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа. Сейчас тоже действуют ограничение аккаунта YouTube Трампа. Политик не может опубликовать там новые видео с начала года. В марте гендиректор YouTube отметила, что ограничения на снимут после того, как сервис увидит снижение подстрекательства к насилию.