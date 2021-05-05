Надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа

Facebook заявили, что блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram сохранится, пока компания снова проанализирует их. Фото: pixabay.com

Facebook заявили, что блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram сохранится, пока компания снова проанализирует их. Фото: pixabay.com

Дональд Трамп считает «абсолютным позором» для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google.

В среду Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа после штурма Капитолия, но рекомендовал организации за полгода опять рассмотреть решение о блокировке, сообщает ТАСС. Facebook заявил, что блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram сохранится, пока компания снова проанализирует их.

Сейчас тоже действуют ограничение аккаунта YouTube Трампа. Политик не может опубликовать там новые видео с начала года. В марте гендиректор YouTube отметила, что ограничения на снимут после того, как сервис увидит снижение подстрекательства к насилию.