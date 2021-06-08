В Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей

В Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей
Сумма подписанных Петербургом на ПМЭФ соглашений выше 600 млрд рублей. Фото: Gazeta.SPb

Со 2 по 5 июня 2021 на Петербургском международном экономическом форуме Северная столица заключила соглашений в три раза больше, если сравнивать с 2019-м годом.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах Международного экономического форума для города на Неве. О том, что общая сумма соглашений для города составила более 600 млрд рублей, губернатор заявил в эфире «Радио России».

Петербург подписал соглашения с готовой «дорожной картой» на сумму в 283 млрд рублей. Другие 320 млрд остаются на соглашения о намерениях.

Если сравнивать с ПМЭФ 2019-го, то в 2021 году Санкт-Петербург смог заключить соглашений в три раза больше.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум закончился 5 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет летом следующего года. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков.

новости СПб ПМЭФ соглашения


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей
Малый бизнес не будет работать в фан-зонах Северной столицы
Детский врач рассказала, какие игрушки опасны для детей
Наказание за нетрезвое вождение в России могут сделать еще жестче
Диетолог рассказала, почему вечером хочется есть
Несовершеннолетняя мать с годовалым ребенком на руках ушла из дома и не вернулась
В Пулково 8 июня задержали рейс до Самарканда
Доктор Мясников опроверг популярные мифы о целлюлите