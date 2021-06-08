В Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей

Со 2 по 5 июня 2021 на Петербургском международном экономическом форуме Северная столица заключила соглашений в три раза больше, если сравнивать с 2019-м годом.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах Международного экономического форума для города на Неве. О том, что общая сумма соглашений для города составила более 600 млрд рублей, губернатор заявил в эфире «Радио России».

Петербург подписал соглашения с готовой «дорожной картой» на сумму в 283 млрд рублей. Другие 320 млрд остаются на соглашения о намерениях.

Если сравнивать с ПМЭФ 2019-го, то в 2021 году Санкт-Петербург смог заключить соглашений в три раза больше.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум закончился 5 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет летом следующего года. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков.