Интерес к Tinder возрос на 10% в Петербурге во время ПМЭФ

Рост трафика заметили в Tinder в период Петербургского международного экономического форума.

Внимание петербуржцев и гостей города к приложению для знакомств вырос на 10% по сравнению с таким же периодом до форума, сообщает РИА Новости. Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, как изменилась статистика Tinder в городе на Неве за время ПМЭФ.

Общий интерес к приложениям вырос на 3%. Трафик Telegram вырос на 6%, WhatsApp стали больше пользоваться на 4%. Специалисты также заметили повышение трафика Viber на 18%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей. Со 2 по 5 июня 2021 на Петербургском международном экономическом форуме Северная столица заключила соглашений в три раза больше, если сравнивать с 2019-м годом.