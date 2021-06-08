В Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля

В Петербурге полиция Северной столицы задержала молодого гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании.

Ранее петербурженка обратилась в полицию Петербурга с заявлением об изнасиловании в такси. Девушка поделилась тем, что ночью возвращалась домой и в районе Октябрьской набережной села в такси к знакомому таксисту, раньше он уже её подвозил, сообщает «Фонтанка».

Водитель увёз её на Дыбенко. В автомобиль сели ещё двое мужчин — знакомых с таксиста. Один схватил её за руки, а другой насиловал. Петербурженке удалось вырваться и убежать.

Остальных двоих мужчин ищут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил в колонию петербуржца за стрельбу в Приморском районе. Суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил стрельбу в Приморском районе. Суд установил, что мужчина, находясь у здания УМВД России по Приморскому району в состоянии алкогольного опьянения, стал стрелять из пистолета.