В Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля

В Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля
Петербурженке удалось вырваться и убежать. Фото: pixabay

В Петербурге полиция Северной столицы задержала молодого гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании.

Ранее петербурженка обратилась в полицию Петербурга с заявлением об изнасиловании в такси. Девушка поделилась тем, что ночью возвращалась домой и в районе Октябрьской набережной села в такси к знакомому таксисту, раньше он уже её подвозил, сообщает «Фонтанка».

Водитель увёз её на Дыбенко. В автомобиль сели ещё двое мужчин — знакомых с таксиста. Один схватил её за руки, а другой насиловал. Петербурженке удалось вырваться и убежать.

Остальных двоих мужчин ищут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил в колонию петербуржца за стрельбу в Приморском районе. Суд огласил приговор в отношении местного жителя, который устроил стрельбу в Приморском районе. Суд установил, что мужчина, находясь у здания УМВД России по Приморскому району в состоянии алкогольного опьянения, стал стрелять из пистолета.

задержание изнасилование полиция происшествие следствие


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онкологию в России будут лечить по-новому
Сына расчлененного Энди Картрайта и Марины Кохал не отдадут в детдом: ...
Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие
Следком расследует дело об уничтожении захоронения бойцов Красной Армии в ...
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
В Неве заметили погибшего кабана
Спасателей, тушивших Невскую мануфактуру, наградят в Петербурге
Недовольному Моргенштерну объяснили процедуру подсчета голосов на премии Муз-ТВ