Петербургские трамваи будут работать по ночам в дни матчей Евро-2020

Петербургские трамваи будут работать по ночам в дни матчей Евро-2020
Режим работы трамваев продлят. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В дни матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге продлят режим работы трамваев №19 и 48, а также запустят ночные трамвай №60 и троллейбус №46.

Трамваи №19 и 48 включили в число официальных маршрутов Евро-2020. Они соединяют станции метро «Старая Деревня» и «Чёрная речка» с Яхтенной улицей и Яхтенным мостом к стадиону «Санкт-Петербург».

12 и 21 июня режим работы указанных трамваев продлят до 2:15 ночи, чтобы болельщики смогли добраться до метро после матчей. Об этом сообщает пресс-служба петербургского предприятия «Горэлектротранс».

В ночь с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня запустят трамваи №60 и троллейбусы №46. На них зрители смогут доехать до спальных районов на юго-западе города от метро «Автово» и «Проспект Ветеранов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики смогут выбирать, на чем добираться до стадиона на Крестовском острове, где будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу. Фанатам обещают, что работать будет и метро.

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