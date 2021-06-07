Евро-2020: как добраться до стадиона в Петербурге бесплатно

Болельщики смогут выбирать, на чем добираться до стадиона на Крестовском острове, где будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу. Фанатам обещают, что работать будет и метро.

На время Евро-2020 по Петербургу будут курсировать автобусы-шаттлы. Шаттлы №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10 будут ходить до «Газпром Арены» и обратно в дни проведения матчей.

Отдельно после матча Бельгия – Россия, который пройдет 12 июня, а также после матча Финляндии и Бельгии 21 июня ночью по маршрутам №№ 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328 будут курсировать автобусы. Троллейбус №46 и трамвай №60 также продолжат работу, несмотря на позднее время. До 02:00 болельщиков по домам будут развозить трамваи №19 и 48.

В эти же дни обещают организовать работу метрополитена. Уже известно, что подземка не будет закрываться в ночь на 13 июня.

В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что в дни матчей с 00:00 до 23:59 будет предоставляться болельщикам бесплатно. Они могут не платить не только в автобусах-шаттлах, трамваях №№19 и 48 и метро, но также на всех маршрутах железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в пределах Петербурга и Ленобласти.

Для бесплатного проезда болельщик должен будет показать Fan ID и билет на матч или транспортную карту болельщиков. Последняя будет доступна в мобильном приложении Евро-2020 за день до матча.

Ранее Gazeta.SPb писала об ограничениях движения на время проведения матчей в Петербурге.