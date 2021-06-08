Стали известны место и время прощания с Риммой Волковой

Стали известны место и время прощания с Риммой Волковой
Римма Волкова погибла в аварии под Петербургом. Фото: Санкт-Петербургская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова

Прощание с солисткой Мариинского театра Риммой Волковой пройдет в Петербурге в среду, 9 июня.

Отпевание начнется в Никольском соборе в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба музыкальной школы имени Римского-Корсакова. В 15:45 начнется прощальная церемония в крематории, как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП Ломоносовском районе Ленобласти. Ей было 80 лет.

О гибели бывшей солистки Мариинского театра сообщили в в администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова.

Римма Волкова устроилась на работу в школе после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была предана своему делу и воспитала великое множество выпускников.

Авария, в которой погибла народная артистка, случилась между деревнями Воронино и Лопухинка. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Datsun и Peugeot.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое разбились в аварии с фургоном под Петербургом. Это произошло накануне, 6 июня, на дороге между деревнями Воронино и Лопухинка. На месте происшествия работали пожарные.

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