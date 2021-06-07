Двое разбились в аварии с фургоном под Петербургом

Двое разбились в аварии с фургоном под Петербургом
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Смертельная авария случилась в Ломоносовском районе Ленобласти. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

Это произошло накануне, 6 июня, на дороге между деревнями Воронино и Лопухинка. Свидетели аварии рассказали, что там столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали пожарные. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях петербуржцы уточнили, что при столкновении погибли два человека. Предварительно, еще одна пострадавшая находится в коме.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в ДТП с квадроциклами пострадала целая семья.

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