В Ленобласти в ДТП с квадроциклами пострадала целая семья

Трое, в том числе ребенок, угодили в больницу.

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием квадроциклов. Об этом сообщает интернет-издание ivbg.ru.

Все случилось минувшей ночью под Мгой. Там семья, мать, отец и их сын, катались на квадроциклах. В какой-то момент женщина врезалась в движущееся перед ней транспортное средство, после чего оба квадроцикла упали. В результате травмированы были все участники катаний.

Их госпитализировали. Четырехлетний ребенок и женщина получили несерьезные травмы и уже выписаны из медицинского учреждения, а мужчина находится в реанимации, у него травма головы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какова судьба детей, обнаруженных в подвале дома в Петербурге. Один из них находится сейчас в больнице, остальных отдали матери.