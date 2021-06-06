Стало известно, какова судьба детей, обнаруженных в подвале дома в Петербурге

Стало известно, какова судьба детей, обнаруженных в подвале дома в Петербурге
Один малыш находится сейчас в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Один из них находится сейчас в больнице, остальных отдали матери.

В Санкт-Петербурге 5 июня нашли троих детей в подвале многоквартирного дома. Два мальчика и девочка сидели там в одиночестве, о чем местные жители сообщили в полицию и скорую. На данный момент найдена их мать – гражданка среднеазиатского государства, которая приехала в город примерно месяц назад. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Все случилось на Рижском проспекте в доме номер 44. Младшего ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу, у него диагностировали ОРВИ. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей. Остальные малыши переданы матери, она уже навещала своего больного сына.

Какова дальнейшая судьба семьи – пока непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура начала проверку после обнаружения брошенных детей в подвале на Рижском.

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