Прокуратура начала проверку после обнаружения брошенных детей в подвале на Рижском

Прокуратура начала проверку после обнаружения брошенных детей в подвале на Рижском
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге началась прокурорская проверка по факту обнаружения в подвале жилого дома троих детей, оставленных без присмотра.

Беспризорных детей нашли в нежилом помещении дома на Рижском проспекте. Самого младшего из детей доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки при наличии оснований для этого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правоохранители нашли мать троих детей, обнаруженных в подвале дома на Рижском проспекте. Ею оказалась 22-летняя гражданка Киргизии. Ее и детей доставили в полицию для разбирательств.

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