Трёх мальчиков без родителей нашли на Рижском проспекте в Петербурге

Сегодня вечером в скорую Северной столицы позвонили с Рижского проспекта, 44, запросив помощи для трёх мальчиков. Мужчина обнаружил беспризорных детей в подвале дома. Старшему из детей четыре года. Вместе с ним были трёхлетний и годовалый малыши.

Врачи обратились в полицию, сообщает «Фонтанка». Вскоре нашли и мать троих детей. Ею оказалась 22-летняя гражданка Киргизии. Её и детей доставили в полицию для разбирательств.