Трёх мальчиков без родителей нашли на Рижском проспекте в Петербурге

Трёх мальчиков без родителей нашли на Рижском проспекте в Петербурге
Вскоре нашли и мать троих детей. Ею оказалась 22-летняя гражданка Киргизии. Фото: pixabay.com

Сегодня вечером в скорую Северной столицы позвонили с Рижского проспекта, 44, запросив помощи для трёх мальчиков. Мужчина обнаружил беспризорных детей в подвале дома. Старшему из детей четыре года. Вместе с ним были трёхлетний и годовалый малыши.

Врачи обратились в полицию, сообщает «Фонтанка». Вскоре нашли и мать троих детей. Ею оказалась 22-летняя гражданка Киргизии. Её и детей доставили в полицию для разбирательств.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице сообщили, что самого маленького мальчика увезли в больницу. У него обнаружили ОРВИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус сбил девушку на роликах в Петербурге. Момент столкновения с двухэтажным автобусом и девушкой произошло в центре Северной столицы. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

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