Автобус сбил девушку на роликах в Петербурге

Автобус сбил девушку на роликах в Петербурге
В группе «Дорожный инспектор» запись с видео происшествия посмотрели уже более двух тысяч человек. Фото: скрин группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

Момент столкновения с двухэтажным автобусом и девушкой произошло в центре Северной столицы.

Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Девушка выезжает на дорогу, там и случается авария. Девушка падает на асфальт, затем к ней подходят прохожие. Скорая прибыла на место ДТП через 13 минут, а полиция ещё раньше. Девушку увезли в больницу.

Точной информации о ее состоянии пока нет. В группе «Дорожный инспектор» запись с видео происшествия посмотрели уже более двух тысяч человек.

«Прежде чем на дорогу выползать, надо на стадионе или парке научиться уверенно катать», -написал один из комментаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась. Полицейские разыскивают водителя, из-за которого пострадала пешеход.

автобус дтп полиция происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Названы автомобили, которые реже всего останавливают инспекторы ГИБДД
Названы автомобили, которые реже всего останавливают инспекторы ГИБДД
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Советник Путина: Тиктокер Даня Милохин задал шороху на ПМЭФ
Автобус сбил девушку на роликах в Петербурге
Эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн ...
На форте «Константин» в эти выходные проходит праздник в честь ветра и ...
На ПМЭФ Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире
ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран мира
Рогозин назвал скорый полет человека на Марс абсурдом
За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус