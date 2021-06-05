Автобус сбил девушку на роликах в Петербурге

В группе «Дорожный инспектор» запись с видео происшествия посмотрели уже более двух тысяч человек. Фото: скрин группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

В группе «Дорожный инспектор» запись с видео происшествия посмотрели уже более двух тысяч человек. Фото: скрин группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

Момент столкновения с двухэтажным автобусом и девушкой произошло в центре Северной столицы.

Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Девушка выезжает на дорогу, там и случается авария. Девушка падает на асфальт, затем к ней подходят прохожие. Скорая прибыла на место ДТП через 13 минут, а полиция ещё раньше. Девушку увезли в больницу.

Точной информации о ее состоянии пока нет. В группе «Дорожный инспектор» запись с видео происшествия посмотрели уже более двух тысяч человек.

«Прежде чем на дорогу выползать, надо на стадионе или парке научиться уверенно катать», -написал один из комментаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась. Полицейские разыскивают водителя, из-за которого пострадала пешеход.