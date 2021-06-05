На Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась

На Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась
Полиция разыскивает скрывшегося водителя. Фото: pixabay

Полицейские разыскивают водителя, из-за которого пострадала пешеход.

В Петроградском районе сегодня, 5 июня, произошла авария, в результате которой пострадала женщина. О ней рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на улице Красного Курсанта. Там черный «БМВ» наехал на женщину, после чего машина скрылась в неизвестном направлении. Свидетели отмечают, что пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения госпитализировали пенсионерку после встречи с самокатом. Женщина получила перелом позвоночника и находится сейчас под наблюдением врачей.

дтп новости СПб Петроградский район пешеход


 

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