На Красного Курсанта черная иномарка наехала на женщину и скрылась

Полицейские разыскивают водителя, из-за которого пострадала пешеход.

В Петроградском районе сегодня, 5 июня, произошла авария, в результате которой пострадала женщина. О ней рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на улице Красного Курсанта. Там черный «БМВ» наехал на женщину, после чего машина скрылась в неизвестном направлении. Свидетели отмечают, что пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения госпитализировали пенсионерку после встречи с самокатом. Женщина получила перелом позвоночника и находится сейчас под наблюдением врачей.