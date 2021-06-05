На Просвещения госпитализировали пенсионерку после встречи с самокатом

На Просвещения госпитализировали пенсионерку после встречи с самокатом
В Петербурге очередная жертва самоката.. Фото: pixabay.com

Женщина получила перелом позвоночника и находится сейчас под наблюдением врачей.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сегодня, 5 июня, госпитализировали пожилую женщину после того, как на нее наехал самокат. Об этом пишет «Фонтанка».

Все случилось на проспекте Просвещения примерно в два часа дня. Самокатчик наехал на пенсионерку на тротуаре, после чего женщине потребовалась помощь медиков. Они госпитализировали горожанку в среднетяжелом состоянии – у нее диагностировали позвоночно-спинномозговую травму и перелом позвоночника.

Непонятно, где находится самокатчик и будет ли он привлечен к ответственности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка.

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