В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка

В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка
Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда электросамоката.

Инцидент произошел в среду, 2 июня, на тротуаре у одного из домов по Московскому проспекту. Днем подозреваемый на электросамокате сбил 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге.8

ГСУ СК России по Петербургу наезд на ребенка электросамокат


 

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В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка
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