В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда электросамоката.

Инцидент произошел в среду, 2 июня, на тротуаре у одного из домов по Московскому проспекту. Днем подозреваемый на электросамокате сбил 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге.8