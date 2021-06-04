В Петербурге завели дело на электросамокатчика, сбившего четырехлетнего ребенка

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда электросамоката.
Инцидент произошел в среду, 2 июня, на тротуаре у одного из домов по Московскому проспекту. Днем подозреваемый на электросамокате сбил 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести.
Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге.8