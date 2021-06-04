Электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге

В Северной столице еще двое детей попали под колеса электросамокатов. По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Так, на проспекте Федора Абрамова девушка на электросамокате сбила четырехлетнего ребенка. Врачи диагностировали у девочки ушибленную рану нижней губы, гематому правой стопы и ссадину левой голени. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на улице Ильюшина еще одна горожанка на электросамокате сбила 12-летнего мальчика. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом лучевой кости в удовлетворительном состоянии. После оказания медпомощи его также отпустили домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина на электросамокате сбил девочку на Искровском и сбежал.