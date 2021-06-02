Мужчина на электросамокате сбил девочку на Искровском и сбежал

Мужчина на электросамокате сбил девочку на Искровском и сбежал
Петербургские самокатчики стали чаще наезжать на пешеходов. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

На Искровском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Мужчина на электросамокате сбил девочку.

Инцидент произошел в среду, 2 июня. В результате наезда семилетняя девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, спустя полтора часа, в 15:12, у одного из домов по Московскому проспекту таким же образом загремел в больницу еще один несовершеннолетний горожанин.

В каком состоянии пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге электросамокатчик сбил четырехлетнего ребенка. Ребенка увезли в больницу тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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Мужчина на электросамокате сбил девочку на Искровском и сбежал