В Петербурге электросамокатчик сбил четырехлетнего ребенка

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 1 июня на аллее парка «им. 40 лет ВЛКСМ».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1971 года рождения, управляя электросамокатом сбил четырехлетнего мальчика. Ребенка увезли в больницу тяжелом состоянии. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 24 мая на Ленинском проспекте, где неизвестный мужчина, катаясь на электросамокате, сбил 53-летнюю женщину, которая прогуливалась со своим внуком. Пострадавшая сильно ударилась головой об асфальт, а самокатчик как ни в чем не бывало скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга компания молодых людей на электросамокатах сбила несколько прохожих и избила мужчину. Пострадавшим оказался писатель Валерий Айрапетян.