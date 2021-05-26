Уголовное дело против кикшеринга Whoosh, очередной наезд на женщину и аренда по паспорту: новое об электросамокатах в Петербурге

Самокатчики в Петербурге чувствуют себя все более уверенно на дорогах, вот только рассекают многие не по проезжей части, а прямо по тротуару. При этом любители острых ощущена разгоняются до приличной скорости, что может обернуться серьезными травмами не только для владельцев двухколесного транспорта, но и для пешеходов.

Очередной такой случай произошел 24 мая на Ленинском проспекте, где неизвестный мужчина, катаясь на электросамокате, сбил 53-летнюю женщину, которая прогуливалась со своим внуком. Пострадавшая сильно ударилась головой об асфальт, а самокатчик как ни в чем не бывало скрылся с места происшествия.

К счастью, рядом оказались камеры видеонаблюдения, которые запечатлели инцидент и лицо злоумышленника. Уже на следующий день нарушителя задержали — теперь ему грозит уголовная ответственность.

Отметим, что сейчас в Петербурге работает 8 компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты. На улицах города, таким образом, около 12 тысяч самокатов. После участившихся ДТП с участием самокатчиков власти задумались о регулировании эксплуатации двухколесного транспорта. Так, чиновники настаивают на введении скоростных ограничений для самокатов — и кикшеринговый бизнес поддерживает это мнение.

Кроме того, зампред петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков предложил установить правило, при котором аренда самоката возможна только по паспорту. Ответственность в таком случае будет нести именно арендатор, даже если он передаст самокат другому лицу, в том числе — несовершеннолетнему.

Даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ужесточить правила пользования электросамокатами, узнав об инциденте с избиением самокатчиками-хулиганами пешеходов, среди которых оказался писатель Валерий Айрапетян. Причем к ответственности привлекают не только арендаторов, но и кикшеринговую компанию: против Whoosh возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Следователи считают, что фирма пренебрегла безопасностью пешеходов ради собственной выгоды, а сотрудники кикшеринга должны были взять под контроль ситуацию, которая обернулась избиением и серьезными травмами.

Проблема в том, что электросамокаты и их эксплуатация не интегрированы в существующее российское законодательство, поэтому в разбирательствах то и дело возникают сложности. Однако промедление, как можно заметить, становится реальной опасностью для жизни и здоровья пешеходов, среди которых есть не только взрослые, но и дети.