Росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной

Самокатчика, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передали для дальнейших разбирательств правоохранителям. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Самокатчика, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передали для дальнейших разбирательств правоохранителям. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Центральном районе Петербурга задержали пьяного мужчину, сбившего во время езды на электросамокате маленького ребенка. Малышу потребовалась медицинская помощь.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 22 мая, около полудня у дома на Большой Конюшенной улице. По предварительным данным, нетрезвый лихач сбил 7-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой. В результате ребенок получил ушиб головы.

Как сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии по городу и Ленобласти, кнопку тревожной сигнализации нажал работник магазина, ставший свидетелем ДТП. Прибывшие росгвардейцы задержали самокатчика. Водителем оказался приезжий из Астраханской области.

Девочку направили в травмпункт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Воскресной набережной заметили двух упавших самокатчиков.