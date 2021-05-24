Росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной

В Центральном районе Петербурга задержали пьяного мужчину, сбившего во время езды на электросамокате маленького ребенка. Малышу потребовалась медицинская помощь.
Дорожный инцидент произошел в субботу, 22 мая, около полудня у дома на Большой Конюшенной улице. По предварительным данным, нетрезвый лихач сбил 7-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой. В результате ребенок получил ушиб головы.
Как сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии по городу и Ленобласти, кнопку тревожной сигнализации нажал работник магазина, ставший свидетелем ДТП. Прибывшие росгвардейцы задержали самокатчика. Водителем оказался приезжий из Астраханской области.
Девочку направили в травмпункт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Воскресной набережной заметили двух упавших самокатчиков.