На Воскресной набережной заметили двух упавших самокатчиков

Кажется, никто сильно не пострадал.

На Воскресенской набережной сегодня вечером, 23 мая, заметили очередной инцидент с участием самокатчиков. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи с видеорегистратора заметно, что два человека катались на самокатах и в какой-то момент оба оказались на тротуаре. Непонятно, каково самочувствие горожан. Напоминаем, что в последнее время в Петербурге обсуждают правила управления самокатами. Они стали довольно популярны, но порой ими пользуются слишком бездумно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава СК потребовал разработать правила для самокатчиков после инцидента в Петербурге. Подростки наехали на двух прохожих, после чего произошла драка.