В Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту

В Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту
Если человек передал свой аккаунт подростку, а тот попал в ДТП, хозяин аккаунта понесёт ответственность. Фото: unsplash.com

Аренду электросамокатов нужно сделать доступной только по паспорту, заявил зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Это позволит не допустить к эксплуатации самокатов детям и подросткам.

Копию паспорта предлагают отправлять при регистрации аккаунта, сообщает «Фонтанка». Если человек передал свой аккаунт подростку, а тот попал в ДТП, хозяин аккаунта понесёт ответственность. Директор Whoosh Дмитрий Чуйко тоже заявил, что сервис просматривает «тепловую карту» Северной столицы, чтобы указывать места, в которых нужно ввести зоны ограничения скорости.

В Северной столице работают 8 кикшеринговых компаний, а это более 12 тысяч самокатов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, наехавшего на электросамокате на женщину. В результате инцидента пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой головы.

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