В Петербурге задержали мужчину, наехавшего на электросамокате на женщину: Gazeta.SPb публикует видео инцидента

В Петербурге задержали мужчину, наехавшего на электросамокате на женщину: Gazeta.SPb публикует видео инцидента
Самокатчику грозит реальный срок. Фото: скриншот видео ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В результате инцидента пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой головы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, задержали мужчину, который наехал на электросамокате на 53-летнюю женщину. После инцидента пострадавшая была госпитализирована с травмами головы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Там мужчина сбил с ног женщину, которая гуляла с внуком. В результате пешеход ударилась головой об асфальт, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. Случившееся смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На данный момент уже возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной.

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