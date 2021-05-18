Суд арестовал самокатчиков по делу избиении писателя на Невском

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Максима Путова и Сураджа Мамедли по делу об избиении писателя Валерия Айрапетяна на Невском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По решению суда, они будут находиться под стражей до 15 июля.

Адвокат Мамедли и он сам отрицали его причастность к драке и просили избрать задержанному домашний арест в качестве меры пресечения, отметив, что скрываться от следствия не намерен, не судим и имеет на иждивении мать.

Напомним, в Центральном районе Петербурга компания молодых людей на электросамокатах сбила несколько прохожих и избила мужчину. Пострадавшим оказался писатель Валерий Айрапетян. Двух подозреваемых задержали. Инцидент произошел в пятницу, 14 мая, у дома №56 на Невском проспекте. Айрапетяна госпитализировали закрытым переломом 5-6-7-8-9 ребер в удовлетворительном состоянии, он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице задержан еще один молодой человек возможно причастный к делу об избиении петербуржца. Об этом сообщает Главное следственное управление СК.