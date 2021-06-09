Дава прокомментировала призыв «порезать» его на шашлыки

Блогер отметил, что продюсер Лободы постоянно позволяет себе резкие высказывания.

Блогер Давид Манукян прокомментировала слова продюсера Лободы Нателлы Крапивиной насчет него и артиста Филиппа Киркорова. Та отметила, что ее не устраивает поведение звезд и добавила, что за подобное на Кавказе могут «порезать на шашлыки». Своим мнение о ситуации Манукян поделился в Instagram-сторис.

«Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки»,

— написал блогер.

Он также выразил недоумение из-за того, что многие поддерживают Крапивину. Дава убежден, что люди должны быть ему благодарны за шоу, которое он устраивает для них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым.