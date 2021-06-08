Продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым

Продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым
Лобода осталась без продюсера. Фото: "LOBODA | ЛОБОДА"/ ВКонтакте

Нателла Крапивина заявила, что не хочет иметь никакого отношения к шоу-бизнесу.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что больше не сотрудничает с артисткой и не собирается иметь отношение к шоу-бизнесу. Информацией она поделилась в Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу»,

— написала продюсер.

Известно, что недавно между Крапивиной и певцом Филиппом Киркоровым произошел конфликт. Продюсер раскритиковала номер артиста и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Крапивина считает, что шоу-бизнес в России напоминаем ей цирк уродов. Киркоров, в свою очередь, заявил, что номер Лободы был похож на выступление Бейонсе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода заболела коронавирусом и перенесла концерт.

Лобода продюсер скандал филипп киркоров


 

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