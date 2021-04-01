Лобода заболела коронавирусом и перенесла концерт

Певица призналась, что плохо почувствовала себя несколько дней назад.

Певица Светлана Лобода рассказала, что получила положительный результат теста на коронавирус. Она поделилась новостью с подписчиками в Instagram-аккаунте. Артистка добавила, что вынуждена перенести концерт, запланированный на 3 апреля, на 16 число. Лобода подчеркнула, что все купленные билеты действительны – она надеется на скорую встречу с поклонниками.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат»,

— написала Лобода.

Певица попросила фанатов беречь себя и своих близких. Поклонники, в свою очередь, пожелали артистке скорейшего восстановления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может остановиться к концу лета.