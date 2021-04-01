Коронавирус может остановиться к концу лета

Коронавирус в России может исчезнуть к концу лета. Академик РАН Виктор Малеев отметил, что у многих к этому времени будет иммунитет. Он считает, что показатели резко снизятся к августу. Также Малеев заявил, что к октябрю показатели вновь возрастут, передает РИА Новости.

В среду в Минздраве отметили, что в марте ситуация с коронавирусом в России улучшается. Однако соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться нужно.

Напомним, первая волна была весной 2020, вторая — осенью того же года. Сейчас в мире болеют COVID-19 почти 128 миллионов человек, а почти 3 — скончались от него. В РФ всего 4,5 миллиона случаев коронавируса. Около 100 тысяч россиян умерли от болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни еще 31 петербуржца.