Коронавирус унес жизни еще 31 петербуржца

Коронавирус унес жизни еще 31 петербуржца
В России зафиксировано 99 233 летальных исходов. Фото: Pixabay

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 31 случай смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

Об этом стало известно в четверг, 1 апреля. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 395341 случай заражения коронавирусом. Скончались 12301 человека. Выздоровело 348581 пациентов.

В России зафиксировано 99 233 летальных исходов.

Также за указанный период 710 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 99% переболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия.

COVID-19 коронавирус статистика


 

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