У 99% переболевших коронавирусом выявили неврологические нарушения

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации Галина Иванова рассказала, что у многих людей, которые переболели коронавирусом, наблюдаются неврологические нарушения.

«У 99% переболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия», – цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, пациенты, переболевшие коронавирусом сталкиваются с нарушением сна, испытывают слабость и неспособность социализироваться.

С начала пандемии в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.