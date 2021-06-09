В Петербурге кикшеринговые компании забирают с улиц свои самокаты

Арендовать самокат практически в любом месте города на Неве, как раньше уже не получится.
Сервис краткосрочной аренды самокатов Whoosh решил на какое-то время забрать все самокаты с улиц Северной столицы, по крайней мере до того момента, пока не урегулируются все вопросы с властями города. Соответствующие уведомления пришли пользователям приложения организаций.
В тексте сообщения говорят, что компания вынуждена убрать самокаты с улиц.
Незадолго до данного известия сервис заявил о том, что кататься в центре теперь запрещено. Это делается по рекомендации Следственного комитета. Однако в компании пообещали расширить зоны катания в других районах города.
Также самокатов еще двух организаций Urent и Molnia больше нет на карте города. В данный момент взять их в аренду и покататься невозможно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат скорость электросамокатов до 10 км/час.