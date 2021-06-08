В Петербурге ограничат скорость электросамокатов до 10 км/час

Такая скорость сопоставила с быстрым шагом.

В Санкт-Петербурге решили ограничить скорость передвижения на электросамокатах до десяти километров в час. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Известно, что ограничения введут в центре Северной столицы, чтобы снизить количество различных инцидентов. Также они будут актуальны вблизи достопримечательностей.

Людей, которые заметили нарушения, связанные с электросамокатами, просят обращаться на горячую линию по номеру 8–800–350–54–93.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка. Сейчас устанавливают причастность девушки к совершению данного преступления, а также привлекают ее к уголовной ответственности. Расследование продолжается.