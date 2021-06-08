СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка

СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка
СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат. Фото: pixabay.com
СК России по Северной столице расследует уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Так, по данным следствия, накануне на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка, управляющая электросамокатом, наехала на 11-летнего мальчика, сообщает СК по Петербургу. Мальчик ехал на велосипеде. Девушка скрылась с места происшествия. Мальчика с травмой руки доставили в больницу. После оказания медицинской помощи направили в больницу.
СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат.
Сейчас устанавливают причастность девушки к совершению данного преступления, а также привлекают ее к уголовной ответственности. Расследование продолжается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Свердловской набережной прорвало трубу. Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Заявка поступила в 14:53.
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