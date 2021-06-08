СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка

СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат. Фото: pixabay.com

СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат. Фото: pixabay.com

СК России по Северной столице расследует уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Так, по данным следствия, накануне на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка, управляющая электросамокатом, наехала на 11-летнего мальчика, сообщает СК по Петербургу. Мальчик ехал на велосипеде. Девушка скрылась с места происшествия. Мальчика с травмой руки доставили в больницу. После оказания медицинской помощи направили в больницу.

СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат.

Сейчас устанавливают причастность девушки к совершению данного преступления, а также привлекают ее к уголовной ответственности. Расследование продолжается.