СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка

СК России по Северной столице расследует уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Так, по данным следствия, накануне на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка, управляющая электросамокатом, наехала на 11-летнего мальчика, сообщает СК по Петербургу. Мальчик ехал на велосипеде. Девушка скрылась с места происшествия. Мальчика с травмой руки доставили в больницу. После оказания медицинской помощи направили в больницу.
СК установил, что у 21-летней петербурженки, в ходе обыска изъяли электросамокат.
Сейчас устанавливают причастность девушки к совершению данного преступления, а также привлекают ее к уголовной ответственности. Расследование продолжается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Свердловской набережной прорвало трубу. Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Заявка поступила в 14:53.