На Свердловской набережной прорвало трубу

Временно перекрыли движение транспорта от улицы Ватутина в сторону Пискаревского проспекта. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Временно перекрыли движение транспорта от улицы Ватутина в сторону Пискаревского проспекта. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

На Свердловской набережной прорвало трубу.

Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Заявка поступила в 14:53. На месте работают две бригады «Водоканала». Они локализируют вытекание. Временно перекрыли движение транспорта от улицы Ватутина в сторону Пискаревского проспекта.

Также «ВКонтакте» появилось видео с происшествием. В группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» выложили видео, на котором видно, как вода залила дорогу. Запись посмотрели 19 тысяч человек. Под видео 15 комментариев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области неизвестный устроил стрельбу. В результате происшествия пострадали два человека. Сообщение о стрельбе поступило от завуча школы №15 в поселке Краснооктябрьский города Волжский.