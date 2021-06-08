Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие
Пострадали два человека. Фото: Pixabay

Рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области неизвестный устроил стрельбу. В результате происшествия пострадали два человека.

Сообщение о стрельбе поступило от завуча школы №15 в поселке Краснооктябрьский города Волжский. Два мальчика 2006, 2005 годов рождения после выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона. Пострадавших госпитализировали

Сообщается, что один из пострадавших ранен в ногу, второй – в предплечье.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. В результате стрельбы погибли девять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли в Казань после стрельбы в местной школе.

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