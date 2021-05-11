Путин отправил глав Минздрава и Минпросвещения в Казань после стрельбы в школе

Путин направил двух министров на место ЧП в Казани. Фото: сайт Президента России

Путин направил двух министров на место ЧП в Казани. Фото: сайт Президента России

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли в Казань. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин.

Министры направляются в республиканскую детскую клиническую больницу, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в учебном заведении.

Как сообщил ТАСС, спецбортом было решено отправить в Казань медработников, психологов и медицинское оборудование. В ходе консилиума будет принято решение о транспортировке пострадавших на лечение в Москву бортом МЧС.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали, на молодого человека официально было зарегистрировано оружие. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генпрокуратура России проверит деятельность администрации школы в Казани.