Генпрокуратура России проверит деятельность администрации школы в Казани

Школа №175 на улице Джаудата Файзи в Казани, ставшая местом трагедии. Скриншот: Google Maps

Школа №175 на улице Джаудата Файзи в Казани, ставшая местом трагедии. Скриншот: Google Maps

В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на школу в Казани.

В частности, ведомство проконтролирует организацию охраны и соблюдение пропускного режима в казанских школах. Будет дана правовая оценка действиям администрации гимназии № 175 в условиях ЧП.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, также будет проанализирована законность выдачи разрешения на оружие 19-летнему нападавшему.

По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на особый контроль.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали, на молодого человека официально было зарегистрировано оружие. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга распорядился усилить меры безопасности в школах города.