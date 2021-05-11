Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах

Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах
Александр Беглов заявил, что родители должны быть уверены в безопасности детей, отправляя их в школу. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился усилить меры безопасности в школах города.

Об этом стало известно во вторник, 11 мая. Глава города дал указание в ближайшие дни провести в общеобразовательных учебных заведениях комплексную проверку систем безопасности.

«Родители, отправляя ребенка в школу, должны быть уверены, что он там в полной безопасности», — сказал губернатор.

В настоящий момент безопасность всех петербургских школ обеспечена профессиональной физической охраной, обеспеченной специалистами 93 частных охранных предприятий. Также 100% школ оснащены кнопками тревожной сигнализации и ручными либо стационарными металлодетекторами, ведется видеонаблюдение.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали, на молодого человека официально было зарегистрировано оружие. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвиенко призвала предпринять строгие меры для недопущения казанской трагедии.

Александр Беглов новости СПб школы


 

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