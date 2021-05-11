Матвиенко призвала предпринять строгие меры для недопущения казанской трагедии

Необходимо мобилизовать силы родительской общественности, госорганов и спецслужб, чтобы не допустить трагедий, подобных той, что произошла в Казани. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, особенно горько, что нападению подверглись дети. Спикер Совфеда выразила сожаление в связи с тем, что общество часто сталкивается с агрессией против школьников, их учителей и наставников.

Как сообщил ТАСС, Матвиенко также выразила соболезнования всем, кто потерял в этой трагедии близких, и пожелала им мужества и душевных сил пережить страшную утрату.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали, на молодого человека официально было зарегистрировано оружие. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани.