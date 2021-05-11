Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани

Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в школе в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ужесточить правила гражданского оборота оружия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, иногда под видом охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения. По его словам, в ряде стран они используются как штурмовые винтовки. Спикер Кремля заявил, что Росгвардия срочно проработает этот вопрос.

Также Путин выразил соболезнования родным и близким жертв нападения и распорядился оказать им всю необходимую помощь.

Утром 11 мая в школе №174 в Казани произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний студент, ранее учившийся в это школе. Погибли семь школьников и педагог, 16 человек госпитализированы с ранениями. Двое детей разбились насмерть, прыгая из окон.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Татарстан объявил 12 мая днем траура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главное о стрельбе в школе в Казани: заведено уголовное дело о массовом убийстве, Путину доложили, Мурашко и Кравцов летят в Казань, а стрелок получил лицензию на оружие лишь две недели назад.