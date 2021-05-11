Главное о стрельбе в школе в Казани: заведено уголовное дело о массовом убийстве, Путину доложили, Мурашко и Кравцов летят в Казань, а стрелок получил лицензию на оружие лишь две недели назад

Утром 11 мая раздалась стрельба в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. 19-летний студент колледжа убил восемь человек, — семерых детей и учительницу, — и ранил еще 16. Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

Стрелок ворвался в 175-ю гимназию, выпускником которой, как выяснилось, являлся, и открыл огонь утром 11 мая. Ученикам и педагогам пришлось блокироваться в кабинетах, чтобы спастись, а некоторые дети даже прыгали из окон. Предполагалось, что преступников было двое, но правоохранительные органы опровергли эту информацию, подтвердив, что стрелок действовал один.

К месту происшествия оперативно прибыли силовики, ФСБ объявила режим контртеррористической операции, молодого человека задержали, но, увы, злоумышленник успел лишить жизни восьмерых человек — погибли семь школьников и учительница. Еще 16 человек получили ранения, при этом шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Татарстанский центр крови заявил о повышенной потребности в крови, необходимы доноры для пострадавших.

О трагедии доложил президенту Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников. Выслушав доклад, глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил срочно направить в Казань министра просвещения Сергея Кравцова и министра здравоохранения Михаила Мурашко, а также спецборт МЧС, который эвакуирует пострадавших для обеспечения наилучшей медицинской помощью.

По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве — заниматься расследованием будет центральный аппарат Следственного комитета. Кроме того, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в срочном порядке ужесточить правила оборота гражданского оружия.

12 мая объявлен в Республике Татарстана днем траура — в казанских школах отменят занятия.

Как пишет РИА Новости, 19-летний стрелок учился на 4-м курсе колледжа «Университета управления «ТИСБИ» — Татарского института содействия бизнесу. Его, однако отчислили в апреле из-за академической задолженности. Добавим, что лицензию на ношение оружия юноша получил тоже в апреле, 28 числа. При этом как студент стрелок был «тихим и неконфликтным», характеризуют его в колледже. Что могло сподвигнуть молодого человека на чудовищный поступок, остается загадкой.