Дело о стрельбе в школе в Казани передадут в центральный аппарат СК

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении на школу №175 в Казани в центральный аппарат ведомства.

Об этом сообщается на сайте СК РФ. Уголовное дело после нападения на школу открыто по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Бастрыкин поручил передать все материалы дела из следственного управления СК по Татарстану в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Предварительно, вооруженный 19-летний местный житель ворвался в школу и открыл стрельбу. На данный момент известно о восьми погибших и 17 пострадавших.

Также по указанию Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, на территории школы проводят контртеррористическую операцию, введет соответствующий правовой режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последние сведения о стрельбе в школе в Казани: 8 человек погибли, 17 пострадали, а нападавший — выпускник школы.