Последние сведения о стрельбе в школе в Казани: 8 человек погибли, 17 пострадали, а нападавший — выпускник школы

Утром 11 мая в Казани неизвестный ворвался в школу №175 на улице Джаудата Файзи с оружием и открыл стрельбу. Смертельные ранения получили восемь человек.

Точное количество нападавших пока неизвестно. По информации ТАСС, стрелков было двое — одного из них задержали, а второго ликвидировали правоохранители во время спецоперации. По предварительным данным, задержанный оказался 19-летним выпускником этой же школы, сейчас он учится в колледже.

За несколько дней до трагедии он завел канал в Telegram, где рассказывал, что считает себя «богом», и высказывал намерения «убить огромное количество биомусора». РБК также писал о задержании 41-летнего мужчины, которого сочли пособником 19-летнего преступника. Позже, однако, эту информацию опроверг президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он заявил, что стрелок действовал в одиночестве. В полиции также подтвердили, что второго стрелка не существовало.

Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, жертвами трагедии стали восемь человек — семь детей и учительница. Эту информацию подтверждает Национальный антитеррористический комитет. Травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек. Завтрашний день, 12 мая, объявлен в регионе днем траура.

В МВД добавляют, что после стрельбы в школе введен режим контртеррористической операции — учащиеся эвакуированы, здание оцеплено. При этом все школы Казани сегодня, 11 мая, не будут работать во вторую смену. Также известно, что два человека распространяли ложную информацию о стрельбе в других учебных заведениях города, но правоохранители опровергли эти сведения, а хулиганов уже задержали.