Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти

Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти
Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Число погибших в результате стрельбы в казанской школе возросло до девяти. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, погибли семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки», — приводит слова президента Татарстана ТАСС.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа убил восемь человек, — семерых детей и учительницу, — и ранил еще 16. Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана

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