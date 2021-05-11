Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти

Число погибших в результате стрельбы в казанской школе возросло до девяти. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Так, погибли семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы.
«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки», — приводит слова президента Татарстана ТАСС.
Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа убил восемь человек, — семерых детей и учительницу, — и ранил еще 16. Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана