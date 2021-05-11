Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана

Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана
Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице жители города несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Власти выражают соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани.

Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Фото: Gazeta.SPb
Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Фото: Gazeta.SPb
Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Фото: Gazeta.SPb
Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана. Фото: Gazeta.SPb

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа убил восемь человек, — семерых детей и учительницу, — и ранил еще 16. Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

Свои соболезнования семьям жертв нападения выразил председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров. По его словам, гибель беззащитных детей и педагога — чудовищная трагедия. Он уверен, что жестокое преступление не останется безнаказанным.

«Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Петербуржцы всей душой сочувствуют и скорбят вместе с жителями Казани», — заявил спикер ЗакСа.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он попросил от себя и от лица жителей Ленобласти передать пожелания сил, стойкости и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главное о стрельбе в школе в Казани: заведено уголовное дело о массовом убийстве, Путину доложили, Мурашко и Кравцов летят в Казань, а стрелок получил лицензию на оружие лишь две недели назад.

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Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана